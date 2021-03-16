Матвиенко предлагает сделать прогноз рынка труда до 2030 года для профориентации молодежи

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым сделать прогноз рынка труда до 2030 года для профориентации выпускников школ, высших и средних учебных заведений. Об этом она сказала во вторник в ходе открытого диалога с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященного обсуждению стратегических направлений развития системы образования.

"Безусловно, нужен прогноз рынка труда до 2030 года и для высшей школы, и для средней школы, для профориентации. Мы до сих пор, у всех в зубах навязло, много готовим юристов, других невостребованных на рынке труда [специалистов], потом идут работать менеджерами или продавцами в магазины", - сказала Матвиенко.

"Что касается платного обучения, то там пусть развлекаются, как хотят: если платишь сам, ты выбираешь профессию, отвечаешь за свой выбор. Но уж за государственные деньги государственный заказ должен строго быть ориентирован на обеспечение рынка труда теми профессиями, которые необходимы. Это важно с экономической, социальной точки зрения", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, человек, который идет учиться на определенную специальность, должен быть уверен, что государство предоставит ему место для трудоустройства по профессии, "что он не будет свободным художником". Матвиенко также подчеркнула, что сейчас 60% выпускников девятых классов продолжают обучение в техникумах и колледжах. "Это, я считаю, сфера ответственности Министерства просвещения. Ни один этот ребенок не должен быть потерян, он должен получить в государстве возможность получить профессию, не обязательно [потратить на это] два-три года. Скажите, нужно горничную два года учить? Не надо, наверное, три месяца достаточно, чтобы ее научить, как работать горничной", - сказала Матвиенко.