Выпуск легковых автомобилей в январе - феврале вырос на 3,3%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - феврале 2021 года выросло на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 219 тыс. штук, следует из данных Росстата.

При этом в феврале выпуск легковых машин вырос на 6,3% относительно прошлогодних показателей, а по сравнению с январем этого года упал на 34%.

Выпуск грузовых автомобилей за два месяца увеличился в годовом выражении на 49,1% - до 20,9 тыс. машин, в феврале на 45,7%, а по сравнению с январем 2020 года - в 2,5 раза.

Производство автобусов массой более 5 тонн в январе - феврале сократилось на 14,1%, до 1,5 тыс., в феврале - на 16,2%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн также упал на 29,8%, до 1,6 тыс., в феврале - на 23,7%.

В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе - феврале увеличилось на 3,7%, до 43,4 тыс., а в феврале - на 4,7%.