Проект по сбору школьниками батареек "Экозабота" может стать частью системы РОП

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Проект по экологическому просвещению школьников "Экозабота", в ходе которого уже собрано 20 тонн батареек для переработки, может стать частью системы расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом заявил во вторник директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев на заседании научно-образовательного консорциума "Передовые экотехнологии".

"В части экопросвещения мы можем похвастаться тем, что в школах уже собрано 20 тонн батареек, которые пошли на переработку. Это тот инструмент использования расширенной ответственности производителя, который в дальнейшем можно тиражировать и использовать по всей стране", - сказал Лебедев.

Фонд РОП целесообразно расходовать на компенсацию затрат предприятий, которые собирают и утилизируют отходы I и II классов, к которым относятся батарейки, добавил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Максим Корольков.

"Акции, которые мы проводим, как раз демонстрируют эффективность такого подхода. Федеральный экологический оператор с 2022 года как координирующий орган в том числе по взаимодействию с региональными операторами увяжет между собой средства фонда РОП и деятельность управляющих компаний и регоператоров. В любом случае население останется только в плюсе", - сказал Корольков.

По словам автора проекта "Экозабота" по сбору батареек, эксперта тематической площадки "Экология" Общероссийского народного фронта Александра Когана, каждая из более 3 тыс. школ, которые участвуют в проекте, заключает договор, получает контейнеры для сбора батареек, информационные плакаты. Школы ведут учет собранных батареек и оставляют заявки на их вывоз, система перевозки и переработки полностью прозрачна.

Одной из целей национального проекта "Экология" является создание комплексной системы по обращению с отходами I и II классов, к которым относятся батарейки, включая строительство к 2024 году семи экотехнопарков по их переработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II классов вырастет до 65%.