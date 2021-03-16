Россия выполнила сделку ОПЕК+ в феврале на 100,7%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в феврале на 100,7%. В настоящий момент Россия наращивает добычу нефти для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке из-за вакцинации и ослабления пандемии, заявил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Россия, как участник добровольного соглашения ОПЕК+, в начале года продолжила добросовестное исполнение взятых на себя обязательств по регулированию добычи, увеличив сокращение производства нефтяного сырья относительно аналогичного периода прошлого года вследствие также более низкого уровня спроса из-за пандемии коронавируса. При этом исполнение соглашения ОПЕК+ Россией в феврале 2021 года было сохранено на высоком уровне в 100,7%", - сказал он.

"Учитывая более быстрые темпы восстановления спроса внутри России, продолжает расти объем нефти, направляемый для удовлетворения нужд восстанавливающегося внутреннего топливного рынка, также растущих на фоне постепенной вакцинации населения и улучшением общей ситуацией, связанной с пандемией", - добавил он.

Сорокин отметил, что топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка согласно данному в январе поручению вице-премьера Александра Новака о наращивании запасов и объемов нефтепереработки.

По оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча нефтяного сырья в феврале 2021 года оказалась на 13,7% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, составив 38,56 млн тонн. Что касается газовой отрасли, то здесь сохранение низких температур и растущего спроса способствовало росту производства на 2,9%, до 62,04 млрд куб. м.

По данным Росстата, добыча нефти и газа в России сократилась в феврале 2021 года в годовом выражении на 11,8%, по сравнению с январем - на 10%.