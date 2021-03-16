Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,15%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций сумел дотянуться до нового рекордного уровня - выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом большую часть сессии инициативой владели продавцы. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3589,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,57%, до 1552,81 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:28 мск сохранил значения предыдущего дня на уровне до 72,80 рубля, евро снизился на 0,28%, до 86,62 рубля.

"На сегодняшнюю динамику отечественного рынка повлиял ряд факторов - рост волатильности в нефти, настороженность в общих настроениях накануне заседания ФРС США, сообщения о приостановке применения в странах Европы вакцин против коронавируса от AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Тем не менее настроения на европейских площадках остаются в зоне умеренного оптимизма, отчасти этому способствовал статистический позитив - мартовский индекс экономических настроений ZEW в Германии вышел лучше ожиданий (76,6 пункта, прогноз - 74 пункта), добавил эксперт.

Рынок акций

Доходность по 10-летним гособлигациям США во вторник снизилась ниже 1,59%, что поддержало акции технологических компаний. В лидерах роста на российском рынке находились бумаги "Яндекса" (+2,36%), рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

В рыночных фаворитах остаются и расписки TCS (+3,89%), обновившие пик на уровне 4 тыс. 625 рублей. "В бумаге работает технический фактор, можно рассчитывать на пробой 4 тыс. 650 рублей, если по итогам дня удастся закрепиться над 4 тыс. 500 рублей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В аутсайдерах вновь бумаги ГМК "Норникель" (-4,84%). Падение котировок наблюдалось на информации о том, что менеджмент "Норникеля" сообщил о снижении объемов производственной программы 2021 года в базовом сценарии относительно ранее утвержденных планов. "С учетом статистики добычи ГМК и ее доли в мировом производстве, эти величины эквивалентны изъятию из мирового предложения в 2021 году порядка 4% объема производства никеля, 0,3% - меди, 2,7% - платины и 8,7% - палладия", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

По мнению Анны Бодровой, бумага падает к 22 тыс. 908 рублей и способна вернуться к мартовскому минимуму - около 21 тыс. 866 рублей.

Прогноз на 17 марта

Ключевым событием завтрашнего дня и, пожалуй, всей недели станет заседание ФРС США. "Инвесторы ждут обновленного экономического прогноза и комментариев руководства регулятора относительно дальнейших перспектив монетарной политики", - рассказал Александр Бахтин.

На фоне ожиданий итогов сессии ФРС и с учетом традиционной для последних кварталов эластичности спроса, а также краткосрочных технических факторов, завтра возможно повышение российских фондовых индексов считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Также инвесторы традиционно в середине недели обратят внимание на статистику от API и EIA по недельным изменениям запасов нефти в США. В среду будут опубликованы и февральские данные по инфляции в еврозоне, число выданных разрешений на строительство в США за февраль, а также представлен ежемесячный обзор по рынку нефти МЭА.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3500-3600 пунктов, по курсу рубля к доллару - 72,3-73,5 рубля. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3515-3640 пунктов, а также 72,45-73,10 рубля и 86,01-87,20 рубля соответственно.