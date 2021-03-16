Торги на бирже Нью-Йорка завершились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос во вторник в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 0,5% в то время, как промышленный Dow Jones снизился почти на 0,4%. Индекс S&P 500 потерял 0,16% к завершению торгов.

Согласно данным на сайте торговой площадки, Dow Jones потерял 127,51 пункта (0,39%), опустившись до уровня 32 825,95. Индекс S&P 500 снизился на 6,23 пункта (0,16%), до отметки 3 962,71. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 69,74 пункта (0,53%), до 13 152,28.

Как отметили эксперты, инвесторы в настоящее время взяли паузу в ожидании результатов совещания Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, которое было созвано на фоне заметного роста американской экономики по сравнению с январем. "Встреча ФРС является одной из самых важных для рынка за долгое время. Оно [заседание] - первое, которое проводится после роста уровня инфляции и опасений насчет инфляции", - приводит агентство Reuters слова Тома Мартина, старшего специалиста по инвестициям в ценные бумаги компании Globalt Investments.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:21 по времени Восточного побережья США (23:21) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $0,57 (0,87%), до $64,71.