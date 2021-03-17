Эксперты: динамика рубля будет зависеть от цен на нефть и итогов заседания ФРС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от цен на нефть и итогов заседания американского Федрезерва в среду, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, потенциал повышения рубля к доллару без поддержки нефтяных цен ограничен 72,5 рубля, а жесткие комментарии ФРС могут вновь вернуть отечественную валюту в район 74 рублей за доллар.

Во вторник рубль продемонстрировал активное укрепление на фоне снижения доллара, обновив полугодовой максимум. В течение дня валюта РФ укреплялась до 72,53 рубля по отношению к доллару.

Дальнейшее укрепление рубля сдерживается продажами ОФЗ нерезидентами, полагают эксперты. "Иностранные игроки сокращают свое присутствие на российском долговом рынке по двум причинам: ожидания роста ключевой ставки в России уже в 2021 году и усиление санкционной риторики. Как итог, в феврале этого года нерезиденты продали ОФЗ на общую сумму около $1,0 млрд", - пояснил руководитель отдела по инвестиционному консультированию "Тинькофф Инвестиции" Кирилл Комаров.

Еще одним негативным фактором стало общее ухудшение аппетита инвесторов к риску, которое ранее оказывало весомую поддержку рублю.

Рублю нужна поддержка нефти

С начала года важнейшим фактором поддержки российской валюты выступили неуклонно растущие цены на нефть - цена барреля Brent достигала $70 за баррель, прибавив более 35%. Однако в последние дни нефтяной рынок продолжает демонстрировать относительную слабость вопреки снижению доллара и позитивной динамике биржевых площадок, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Вероятно, восходящий импульс исчерпан, по крайней мере на краткосрочном горизонте. С текущих относительно высоких уровней для возобновления устойчивого роста нужны весомые драйверы", - добавил эксперт. Так, к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял около 1,3%, снизившись до $67,9 за баррель.

На аппетит к риску давит неопределенность, связанная с обнародованием в среду результатов заседания ФРС, что является причиной осторожности участников мировых рынков, воздерживающихся от активных действий, добавил Бабин.

Некоторую обеспокоенность вызывает и приостановка использования вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca из-за сообщений о негативных побочных эффектах. "Это угрожает замедлить решение проблемы пандемии, что затормозит восстановление глобального экономического роста", - считает Бабин.

Без значительной поддержки нефтяных цен потенциал повышения рубля против доллара может быть ограничен 72,5-73 рублями, полагает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. Против евро российская валюта при сохранении тенденции ослабления евро на Форекс может стремиться к 86-86,50 рубля, добавила эксперт.

Прогнозы экспертов

На сегодняшний день наблюдаются попытки рубля удержаться в диапазоне сильной поддержки 72,6-72,8 рубля, где при благоприятном сценарии вероятно ускорение снижения доллара в район 71 рубля, считает Дмитрий Бабин. Тем не менее, если итоги собрания ФРС США в среду разочаруют инвесторов, доллар ускорит рост на мировом рынке, а глобальные площадки резко снизятся. В этом случае отечественная валюта может опуститься к 74 рублям против доллара, добавил он.

По оценкам "Финам" к концу недели курс рубля по отношению к доллару будет колебаться в коридоре 72,75-73,75 рубля, по отношению к евро - 86,75-87,50 рубля. Целевые диапазоны закрытия пятницы "Фридом Финанс" для курсов доллара и евро к рублю составляют 72,95-73,65 рубля и 86,65-88,60 рубля соответственно.