СП отметила снижение заявленного дохода ИП при переходе на самозанятость в семь раз

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ провела оценку реализации эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход (НПД) и обратила внимание на снижение заявленного дохода у индивидуальных предпринимателей (ИП), перешедших на НПД с иных режимов, в ряде случаев в семь раз. Об этом сообщается в отчете в работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"Анализ показал, что указанный налоговый режим может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. Однако есть риски злоупотребления этим режимом из-за выгодной ставки налогообложения (4% - на доходы, полученные от физлиц, и 6% - от юрлиц и ИП). Также Счетная палата обратила внимание на снижение заявленного дохода у индивидуальных предпринимателей, перешедших на НПД с иных режимов, в ряде случаев в семь раз", - говорится в документе.

Ведомство рекомендовало правительству дополнительно изучить, с чем связано такое снижение, а также установить трехлетний период для подведения предварительных итогов проводимого эксперимента и рассмотреть вопрос об установлении его в качестве одного из специальных налоговых режимов.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23-х российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. По состоянию на 10 февраля, по данным ФНС, количество самозанятых в России достигло 1,7 млн.