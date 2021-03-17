Аудит правоохранительной системы и обороны в РФ выявил нарушения на 124,9 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Аудит сферы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в России выявил нарушения на 124,9 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты РФ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Всего в 2020 году проведено 24 проверки по исполнению и формированию федерального бюджета в этой сфере и семь тематических мероприятий, в рамках "бюджетных" проверок завершено шесть экспертно-аналитических мероприятий. "В работе направления акцент делается не только на выявлении нарушений и недостатков, объем которых по итогам проведенных в 2020 году проверок составил 124,9 млрд рублей, но прежде всего на причинах их возникновения. Как показывает практика, указанные причины не всегда относятся к зоне ответственности одного проверяемого ведомства", - говорится в отчете.

По выявленным нарушениям в органы прокуратуры и госбезопасности было направлено семь материалов. В результате их рассмотрения вынесено 93 представления прокурора об устранении нарушений законодательства. По материалам, направленным в Генпрокуратуру, обеспечен возврат более 5,58 млрд рублей. Еще 24 материала было направлено в следственные органы, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо и возбуждено 15 уголовных дел.

"В доход федерального бюджета по результатам проведения контрольных мероприятий возвращены средства в объеме 212,2 млн рублей, предотвращено незаконное расходование средств федерального бюджета в сумме 100,3 млн рублей", - говорится в отчете Счетной палаты.