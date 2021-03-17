Счетная палата завершит проверку дальней авиации в апреле

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начавшаяся в 2020 году проверка дальней авиации завершится в апреле. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год.

"В 2020 году началась проверка разработки, производства, модернизации и ремонта самолетов дальней авиации, завершение которой запланировано на апрель 2021 года", - говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что вопросам авиационного обеспечения по предложениям комитета Государственной думы по обороне уделено особое внимание.

"В частности, направление продолжило и расширило аудит вопросов авиационного обеспечения силовых ведомств, начатый в 2019 году в рамках проверок военно- транспортной авиации Минобороны России, строительства аэропорта Бельбек в Севастополе (по поручению президента Российской Федерации) и авиационного обеспечения МЧС России", - отмечается в отчете.

В нем говорится, что в 2020 году рассмотрены вопросы технического оснащения соединений и воинских частей Военно-воздушных сил Российской Федерации, а также обеспеченности Вооруженных сил средствами противовоздушной обороны.