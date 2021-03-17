Центр им. Хруничева в 2020 году устранил большинство выявленных Счетной палатой нарушений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева выполнил большинство требований Счетной палаты по устранению нарушений использования субсидий. Об этом говорится в приложении к отчету о работе Счетной палаты в 2020 году.

"По результатам проверки направлены представления в госкорпорацию "Роскосмос" и АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева". Анализ представленной объектами контрольного мероприятия информации показал, что большинство требований выполнено", - говорится в документе.

В нем отмечается, что для устранения выявленных нарушений по предложению Роскосмоса были внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета Центру им. Хруничева на финансовое обеспечение трат, связанных с компенсацией операционной деятельности.

Кроме того, Роскосмос и Центр им. Хруничева подписали дополнительное соглашение, согласно которому неиспользованный остаток казначейского аккредитива зачисляется в доход федерального бюджета в связи с отсутствием подтверждения потребности в дальнейшем использовании средств.

Для исполнения решения о расторжении государственного контракта 2012 года между Роскосмосом и Центром им. Хруничева издано распоряжение правительства РФ, в соответствии с которым предприятие должно вернуть 1,2 млрд рублей в установленный срок.

Финансовая ситуация

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие объявило в конце 2013 года. Летом 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что долги центра превышают 100 млрд рублей. В августе 2018 года вопрос его финансового оздоровления обсуждался во время встречи Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности центра и вопросом использования земель предприятия. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

В октябре 2019 года глава Роскосмоса сообщал, что за счет реализации проекта строительства Национального космического центра планируется получение дополнительно 44 млрд рублей, которые будут вложены в программу финансового оздоровления предприятия. По итогам 2019 года Центр им. М. В. Хруничева вышел на чистую прибыль впервые с 2016 года. Она составила 7,53 млрд рублей. Центр им. М. В. Хруничева с 2018 года снизил долговую нагрузку на 70 млрд рублей, к 2023 году предприятие полностью погасит задолженность.