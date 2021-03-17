СП обеспечила возврат 16,4 млрд рублей в бюджеты России и Союзного государства в 2020 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году обеспечила возврат средств в бюджет России и бюджет Союзного государства 16,4 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем в 2019 году, следует из годового отчета ведомства.

Счетная палата провела в 2020 году 334 контрольных мероприятия, вернув 16,39 млрд рублей по результатам их проведения. При этом в 2019 году ведомство провело 319 мероприятий, вернув в бюджеты России и бюджет Союзного государства 4,5 млрд рублей.

Согласно отчету, всего ведомство выявило 3 тыс. 698 нарушений в 2020 году на сумму 355,5 млрд рублей.

В 2020 году Счетная палата провела 18 контрольных мероприятий по поручению президента России против 14 в 2019 году, 22 - по поручению Совета Федерации против 25 в 2019 году и 21 - по поручению Госдумы против 31 в 2019 году.

В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что в 2020 году число проверок будет сокращено и перенесено на 2021 год.