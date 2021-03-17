СП предложила проработать критерии социальных объектов для подключения их к интернету

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата (СП) предложила правительству проработать критерии отнесения к социально значимым объектам (СЗО), которым требуется подключение к интернету. Об этом говорится в отчете о работе по направлению аудита цифрового развития и господдержки предпринимательства Счетной палаты РФ в 2020 году.

По данным ведомства, в 2020 году была проведена проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных исполнителю - "Ростелекому" - на реализацию мероприятий нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года. В структуре проектов, реализуемых компанией в рамках нацпроекта, наибольшую долю по объему финансирования и количеству контрактов занимает оказание услуг по подключению социально значимых объектов к интернету. "Ростелеком" является исполнителем по 43 из 85 госконтрактов в 2019-2021 годах на общую сумму 18,7 млрд рублей. По итогам 2019 года "Ростелеком" подключил 100% запланированного количества социально-значимых объектов в установленные сроки (7 054 объекта).

"По результатам проверки выявлен ряд недостатков в реализации проекта. В основном они касаются деятельности Минцифры России как госзаказчика. Проверка выявила риски дублирования подключений и оплаты из федерального бюджета услуг, потребность в которых отсутствует. Причина - недостатки нормативно-правовой базы в этой сфере. На сегодняшний день законодательно не определены критерии отбора объектов и условия их включения в перечень подключаемых к интернету объектов", - говорится в сообщении ведомства.

В Счетной палате отмечают, что по ряду регионов в перечни подключаемых объектов были включены территориальные органы федеральных органов власти без согласования с соответствующими ФОИВ. Учитывая, что федеральным органам власти предусматриваются средства федерального бюджета на содержание их территориальных органов, создаются риски двойного финансирования.

"По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены представление министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, направлено письмо в правительство РФ с рекомендациями по разработке критериев отбора СЗО и корректировке перечней СЗО с учетом выработанных критериев", - говорится в отчете ведомства.

Данные Минцифры

В пресс-службе министерства пояснили, что критерии выбора социально значимых объектов для подключения к интернету, а также параметры таких подключений закреплены решением президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в ноябре 2018 года.

"Определение перечней подключаемых объектов, в том числе параметров подключения, а также готовности внутренней телекоммуникационной инфраструктуры осуществлялось в ходе совместных совещаний с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) в январе - марте 2019 года, а также посредством представления в Минцифры соответствующих перечней СЗО. Перечни за подписью руководителей регионов, согласованные соответствующими ФОИВ (Минпросвещения, Минздрав, МВД, МЧС, Росгвардия), были представлены в Минцифры", - рассказали в министерстве.

После этого Минцифры провело работу по верификации представленных перечней: были проверены названия СЗО, адреса, информация о наличии и параметрах существующих подключений. Переработанные Минцифры перечни СЗО были направлены в регионы для повторного рассмотрения и утверждения уполномоченными лицами в субъекте РФ, пояснили в ведомстве.

Определение приоритетности подключения СЗО осуществлялось исполнителями государственных контрактов во взаимодействии с субъектами РФ во время составления и согласования планов поэтапного подключения СЗО в месячный срок после их заключения.

Для исключения подключения объектов с отсутствующей внутриобъектовой инфраструктурой в регионы направлялись указания Минцифры о необходимости оснащения подключаемых объектов. Объекты, подключенные в соответствии с госконтрактами, в которых регионы не обеспечили создание АРМ [автоматических рабочих мест], не оплачивались при приемке услуг по передаче данных до тех пор, пока не были оборудованы автоматические рабочие места (такая ситуация была зафиксирована в 17 субъектах РФ с 857 фельдшерско-акушерскими пунктами). Госконтракты на подключение СЗО во всех регионах, заключенные с исполнителями по результатам торгов, контролируются Минцифры при приемке результатов, объяснили в министерстве.

"В 2021 году будет введена в эксплуатацию система контроля предоставления услуг связи социально значимым объектам (СКПУС СЗО), которая позволит контролировать работоспособность и соблюдение требований по качеству предоставляемых услуг в удаленном режиме. До пандемии осуществлялись выездные проверки Минцифры с участием представителей региональных органов власти, руководителя СЗО, представителей операторов связи", - добавили там.

О подключении СЗО

Подключение социально значимых объектов к интернету проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" с 2019 года. К таким объектам относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД и Росгвардии. В октябре 2020 года перечень СЗО дополнился организациями, управляющими особо охраняемыми природными территориями, и организациями культуры.

Подключение СЗО в 85 субъектах РФ обеспечивают 16 операторов связи, ПАО "Ростелеком" осуществляет подключение в 43 субъектах РФ. Интернет-трафик объектов уже включен в стоимость государственных контрактов, которые заключило Минцифры с операторами. Проведение аукционных процедур позволило снизить начальные максимальные цены государственных контрактов на подключение СЗО по всей стране. Так, по 85 регионам Российской Федерации консолидированная экономия составила более 21,2 млд рублей.