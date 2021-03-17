Прием заявок на участие в выставке потребительских товаров на Хайнане вскоре завершится

ХАЙКОУ /Китай/, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы первой Китайской международной выставки потребительских товаров, которая должна состоятся на Хайнане 7-10 мая этого года, завершают процесс приема заявок от потенциальных участников. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Выставка привлечет большое число крупных международных брэндов. В частности, говорится в репортаже, в павильоне ювелирных изделий свою продукцию представят почти 200 компаний из Италии, Бельгии, Франции и других стран. В разделе продуктов питания ожидается порядка 150 производителей из таких стран, как Испания, Таиланд и Франция.

"Привлечение бизнеса подходит к концу. Многие компании даже конкурируют за место. Многие мировые бренды, такие как швейцарская компания Richemont Group, французские Kering Group и Karl Lafayette, американская NBA, японская Shiseido и L'Oreal из Франции, примут участие в выставке", - приводит телевидение слова директора Международного агентства экономического развития Хань Шэнцзяня.

Как сообщала ранее газета "Хайнань жибао", участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров на Хайнане подтвердили порядка 400 брендов из 50 стран и регионов мира. Общая выставочная площадь составит 80 тыс. квадратных метров, из которых 60 тыс. квадратных метров займут китайские участники выставки. Среди иностранных экспонентов будут такие компании, как Omron, Dell и Tesla, Osborne и многие другие.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсовет КНР официально одобрили ее проведение. Организаторами мероприятия выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня.

Почетным гостем выставки избрана Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.