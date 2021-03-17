"Роснефть" не обращалась за госфинансированием для проекта "Восток Ойл"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Самый масштабный проект "Роснефти" - "Восток Ойл", который подразумевает разработку месторождений в Арктике - не предусматривает долгосрочного госфинансирования, компания не обращалась за такой поддержкой в правительство. Об этом говорится в ее комментарии в ответ на публикацию агентства Bloomberg и журнала Forbes о том, что компания претендует на средства ФНБ.

"Роснефть" не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта "Восток Ойл" не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования", - говорится в комментарии.

Компания утверждает, что СМИ "не обращались за официальными комментариями, как этого требует действующее законодательство". "Адвокаты компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов "Роснефти" и ее акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений", - заявили в "Роснефти".

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия.