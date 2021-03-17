Бизнесу в Хабаровском крае компенсируют часть затрат на доставку продовольствия на север

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят в 2021 году 17,4 млн рублей на компенсацию бизнесу затрат на доставку продовольствия в северные территории. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края - министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"Всего в 2020 году на эти цели затрачено 19,7 млн рублей, компенсированы транспортные расходы на завоз 1 114,7 тонн продовольствия. В результате в северных районах стоимость основных продуктов снижена в среднем на 20%. В 2021 году эта форма поддержки сохранится. В краевом бюджете на эти цели запланировано 17,4 млн рублей", - сказал Калашников.

Для снижения стоимости завозимого в северные районы продовольствия регион софинансирует затраты предпринимателей на его транспортировку. Калашников сообщил, что первоначально компенсировались транспортные расходы на завоз муки и сахара, постепенно этот перечень расширили. В настоящее время компенсируется доставка 24 основных товаров. "Это мука, крупы, сахар, молоко сухое, масло подсолнечное, соевое, кукурузное, изделия макаронные, детское питание, яблоки, картофель, морковь, свекла", - сказал зампред краевого правительства.

Более 80% территории Хабаровского края - это районы Крайнего Севера или местности, приравненные к ним, до части из них добраться можно только воздушным транспортом. К районам Крайнего Севера отнесены Аяно-Майский и Охотский районы, а к приравненным местностям - Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный и Ульчский районы. На этих территориях проживают 505,5 тыс. человек, по данным Министерства экономического развития Хабаровского края, в сравнении с 2000 годом население северных территорий сократилось более чем на четверть. Основными причинами миграции являются снижение покупательной способности и неразвитость социальной инфраструктуры.