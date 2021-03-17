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"Русал" прогнозирует капзатраты в 2021 году на уровне $1-1,1 млрд

В прошлом году капзатраты составляли $897 млн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Русал" прогнозирует рост капитальных затрат в 2021 году до $1-1,1 млрд по сравнению с $897 млн в прошлом году, следует из презентации компании.

Ранее финансовый директор компании Александр Попов сообщал, что капзатраты "Русала" в 2021 году будут на уровне $1 млрд, компания не будет существенно снижать программу капитальных вложений в ближайшее время.

"Русал" также прогнозирует в 2021 году дефицит первичного алюминия в мире порядка 400 тыс. тонн, говорится в презентации.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года производство компании составило 3,755 млн тонн, а продажи снизились до 3,926 млн тонн (-6%).

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