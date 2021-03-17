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Госдума повысила штрафы за нарушение правил эксплуатации дорожно-строительных машин

Речь идет о нарушении правил и норм, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества и охрану окружающей среды

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о повышении административных штрафов за нарушения правил эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним и оборудования.

Речь идет о нарушении правил и норм, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества и охрану окружающей среды.

При этом закон затрагивает технику, надзор за состоянием которой осуществляют уполномоченные органы в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.

Такое правонарушение повлечет для граждан штраф от 500 до 1 тыс. рублей (сейчас от 100 до 300 рублей) или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, для должностных лиц - штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей).

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