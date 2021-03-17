Украина планирует продать до 25 тюрем с аукциона

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украина планирует продать 22-25 тюрем, до конца марта на продажу выставят два лота. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в опубликованном в среду интервью агентству "Украинские новости".

"Где-то 22-25 [тюрем] мы в конце концов и продадим. За какое время - это зависит от нормативного регулирования", - сообщил Малюська.

Министр утверждает, что продажа начнется уже в марте. "Рассчитываем, что до конца месяца два лота будут выставлены на продажу. Максимум - в начале следующего. Это Одесса и Львов. И еще в течение года как минимум несколько также запустим в продажу", - отметил он.

Относительно распределения средств от продажи глава Минюста проинформировал, что, согласно закону о бюджете, установлено распределение 70% на 30%. "То есть 30% мы перечисляем в бюджет выручки от продажи, 70% - оставляем себе", - пояснил он.

Глава Минюста напомнил, что на Украине планируется также продажа СИЗО. Часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области. "Это освободившееся помещение мы сейчас по крайней мере планируем переоборудовать под гостиницу, но это решать тому, кто будет министром через два года. Если буду я - будет отель", - заявил он. Часть камер, добавил министр, сделают платными с улучшенными условиями. В целом этот изолятор будет существовать еще минимум пять лет, добавил Малюська.

Накануне на Украине был провален первый аукцион - по продаже Ирпенского исправительного центра № 132, который расположен в Киевской области. В Минюсте пояснили, что продажа не состоялась, так как "потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали". Аукцион перенесли на апрель со снижением стартовой цены.

Еще в августе прошлого года Малюська анонсировал "большую распродажу тюрем" на Украине. "Скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность этих объектов для инвесторов - возможность получить большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - заявил тогда министр.