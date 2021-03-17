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План мероприятий по реализации стратегии АЗРФ внесен в правительство

В документе определен комплекс мер для достижения главных задач соцразвития АЗРФ, часть из которых направлена на развитие здравоохранения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития внесло в правительство РФ план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ. Об этом в среду сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

"Вчера мною был подписан и внесен в правительства план мероприятий по реализации стратегии развития Арктической зоны РФ. <...> Важнейший документ. Владимир Владимирович Путин 10 марта на совещании с членами правительства давал нам месяц на принятие данного документа. Вчера мы внесли его в правительство, - сказал Чекунков.

Президент России Владимир Путин 26 октября 2020 года утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В документе определен комплекс мер для достижения основных задач социального развития АЗРФ. Часть из них направлена на развитие первичного звена здравоохранения, включая оснащение оборудованием, обеспечение медицинских организаций авто- и авиатранспортом, совершенствование механизмов государственного финансирования предоставления медицинской помощи и включает другие меры.

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