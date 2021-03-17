Госдума наделяет кабмин правом разрешать производство лекарств без патента на экспорт

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому кабмин наделяется правом в рамках международных соглашений принимать решение об использовании изобретений для производства лекарств без патента с последующей компенсацией патентообладателю.

Законопроектом Гражданский кодекс дополняется новым положением, согласно которому правительство вправе на условиях, предусмотренных международными договорами, "принять решение об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Текст решения должен содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, куда оно будет экспортировано. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

В законопроекте уточняется, что порядок принятия решения о выпуске лекарств и выплате компенсаций будет определяться правительством.