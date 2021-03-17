Минфин не исключает вложения средств ФНБ в золото

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает возможности вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Инвестирование временно свободных средств - мы ориентируемся здесь на корзину, в которой размещает свои золотовалютные резервы Центральный банк. ЦБ размещает в золото. Поэтому мы в своей корзине размещения средств ФНБ также не исключаем возможности использования такого же актива", - отметил он.

По словам Силуанова, Минфин в ближайшее время не планирует дальнейшего расширения валютной структуры ФНБ. "В основном юаня и иены будет достаточно на ближайшее время", - подчеркнул министр.