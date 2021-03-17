Минсельхоз разрабатывает механизмы удешевления маркировки молочной продукции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минсельхоз работает над тем, чтобы маркировка молочной продукции была менее затратной для производителя и не отразилась на конечной цене продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"В целом мы сейчас ведем работу с Минпромторгом и вырабатываем на площадке правительства те решения, которые сделают маркировку молочной продукции менее затратной для производителей и, самое главное, пытаемся сделать так, чтобы эти решения не отразились на цене конечной продукции, произведенной из молока", - сказал он. Министр подчеркнул, что решение о маркировке молочной продукции принято. "Мы будет жить теперь с маркировкой молочной продукции", - заявил он.

Патрушев отметил, что нужно поддерживать собственное производство и молока, и молочной продукции. "С учетом того, что производители уже переработанной молочной продукции сейчас будут находиться несколько в стесненных условиях с учетом необходимости покупки оборудования, мы предусмотрели ряд мер", - сказал он. В частности, по словам министра, Минсельхоз на сегодняшний день прорабатывает возможность восстановления возврата части понесенных капитальных затрат на приобретение оборудования участникам маркировки. Также разрабатываются механизмы, по которым переработчикам молока будет доступно получение оборудования в лизинг.

О маркировке

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.