Прокуроры добились получения врачами более 2,5 млрд рублей компенсационных выплат

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры добились получения врачами в период пандемии более 2,5 млрд рублей компенсационных выплат. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

"К сожалению, зафиксированы многочисленные случаи невыплаты или необоснованного занижения размера стимулирующих надбавок медикам, что усугубляло и без того напряженную ситуацию. Прокуроры добились получения ими более 2,5 млрд рублей, положенных за оказание помощи больным с коронавирусом", - сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что благодаря самоотверженной работе медиков и волонтеров система здравоохранения выстояла во время пандемии коронавируса, и есть уверенность, что он будет побежден. Однако еще многое предстоит донастроить, отметил Краснов. В частности, прокурорские проверки выявили факты отсутствия в реанимациях систем жизнеобеспечения, а в аптеках противовирусных и жизненно важных лекарств, завышения цен на них, после чего были приняты меры по устранению этих недостатков.

Также реакции прокуроров потребовали и нарушения прав пациентов при оказании плановой и скорой медпомощи, перепрофилировании лечебных учреждений. "Считаю, что мерилом надзора за исполнением законодательства в сфере здравоохранения должна стать качественная и доступная медицина для всех. Обращайте особое внимание на финансирование программ оказания бесплатной медицинской помощи, поддержки медработников в небольших населенных пунктах", - поручил генпрокурор подчиненным.