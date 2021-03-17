Госдума одобрила в I чтении расширение прав регионов по контролю за оборотом алкоголя

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющей органы государственной власти субъектов РФ дополнительными полномочиями по контролю и надзору за розничной продажей алкогольной продукции. Документ был инициирован группой сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным.

Региональный контроль ограничен контролем (надзором) за розничной продажей только в рамках соблюдения организациями, продающими алкоголь, лицензионных требований, а также общих требований и запретов, связанных с продажей алкоголя. При этом органы госвласти регионов "не наделены полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)", говорится в пояснительной записке.

Документ наделяет субъекты РФ полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС, без введения новых видов контроля и дополнительных проверочных мероприятий.

Законопроект также дает право федеральным и региональным органам власти наблюдать за соблюдением обязательных требований на основании информации о деятельности либо действиях контролируемых лиц, получаемой в том числе в ходе межведомственного информационного взаимодействия, с использованием государственных информационных систем и таких способов фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования земли из космоса.