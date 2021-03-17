"Русал" отложил вложения в СП в США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Русал" в настоящий момент отложил инвестиции в реализацию совместного проекта с компанией Unity Aluminum в США и ждет, когда партнеры привлекут финансирование со своей стороны. Об этом в ходе телефонной конференции с аналитиками сообщил заместитель гендиректора "Русала" Олег Мухамедшин.

"Наш партнер не смог привлечь достаточно финансирования со своей стороны, затем произошли изменения в составе менеджмента и структуре акционеров Braidy Industries. Теперь проект называется Unity, наш партнер больше не Braidy Industries, а Unity. Мы отложили наши дальнейшие вложения в проект. Мы все еще ждем, когда наши партнеры привлекут финансирование, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится", - сказал он.

Текущие инвестиции "Русала" в проект составляют $65 млн, отметил Мухамедшин.

"План Б" "Русала" - конвертировать инвестиции в долговые инструменты с определенными гарантиями, подчеркнул заместитель гендиректора компании. Других подробностей Мухамедшин не привел.

"Русал" и американский холдинг Braidy Industries Inc. в апреле 2019 года анонсировали совместный проект по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд штата Кентукки. Предполагается, что доля "Русала" в новом заводе составит 40%, Braidy Industries - 60%. Проектная мощность прокатного завода должна составить 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить самые широкие листы холодного проката в США шириной 104 дюйма (эквивалентно 264,16 см).