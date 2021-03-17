Союзмолоко считает, что рост цен на молоко будет укладываться в потребительскую инфляцию

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Союзмолоко не ожидает роста цен на молоко выше потребительской инфляции на фоне увеличения его себестоимости, так как производитель ищет баланс интересов. Такое мнение высказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

"Мы все видим, что значительная доля молока продается в рамках акционных продаж, скидки имеют достаточную глубину. Поэтому для производителя это всегда будет баланс интересов: сохранение потребителя, либо рост цены и снижение потребления. Поэтому я не ожидаю, что будет серьезный рост цен на молоко. Я думаю, что он будет укладываться в потребительскую инфляцию", - сказал он.

Белов отметил, что существенным фактором роста себестоимости молока являются регуляторные инициативы, в том числе маркировка. При этом, по его словам, молоко - это социально значимая категория, и, несмотря на то, что в прошлом году себестоимость сырья выросла на 15%, а себестоимость переработки - на 5-7%, цена на полке увеличилась в среднем всего лишь на 4%.

Рост себестоимости молока и молочной продукции Белов назвал одним из рисков для отрасли. "По итогам прошлого года мы оцениваем, что себестоимость из-за роста стоимости энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, белковых кормов выросла примерно на 15 процентных пунктов. Также выросла переработка - примерно на 5-6, по некоторым позициям - на 7 процентных пунктов. Это, конечно, создает в 2021 году некоторые риски для доходности производства переработки молока", - добавил гендиректор Союзмолока.