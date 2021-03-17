Кабмин Украины уволил главу "Укржелдороги" Владимира Жмака

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение уволить Владимира Жмака с должности главы компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця") Владимира Жмака. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Юрика Ивана Ивановича", - отметил он. Ранее украинские СМИ сообщали, что наблюдательный совет компании рекомендовал кабмину уволить Жмака. Возможной причиной отстранения называлось "разное видение разделения и реструктуризации" компании. Жмак возглавлял ее с 26 августа 2020 года.

В мае прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что ведомство ведет десятки уголовных дел о коррупции в компании и что ущерб предприятию от подобных преступлений уже превысил 1 млрд гривен (более $40 млн). Компания является государственным монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

В "Укржелдороге" ранее заявляли, что по итогам 2020 года ее убытки могут достигнуть 14 млрд гривен ($500 млн).