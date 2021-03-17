Госдума приняла в I чтении законопроект, уточняющий порядок лицензирования продаж алкоголя

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ был инициирован Костромской думой. Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Согласно действующим нормам, отказать в выдаче лицензии на деятельность, связанную с производством и оборотом алкогольной продукции, могут при наличии у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган его заявления задолженности по налогам и сборам, а также штрафов за нарушение налогового режима. Также причиной отказа в выдаче лицензии может послужить наличие у соискателя на момент поступления его заявления в лицензирующий орган задолженности по административному штрафу. При этом в случае отказа в выдаче лицензии соискателю не возвращается уплаченная госпошлина (от 65 тыс. рублей в год).

Законопроектом предусмотрено, что лицензирующий орган направляет уведомление соискателю лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания о наличии данных нарушений и предоставляет время (30 дней) для их устранения. Соискателю лицензии будет отказано в выдаче лицензии только в том случае, если на дату истечения срока, предоставленного для устранения выявленных недостатков, у соискателя лицензии будет числиться задолженность по уплате налогов и сборов, задолженность по штрафам и установлено наличие недостоверных данных в представленных документах.

Принятие законопроекта позволит предотвратить случаи отказа в выдаче лицензии в связи с неполнотой или недостоверностью информации о наличии задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, числящейся за налогоплательщиком и содержащейся в государственных информационных системах, что снизит нагрузку на судебные органы по рассмотрению дел об обжаловании соответствующих решений лицензирующих органов об отказе в выдаче лицензии, уменьшит финансовые риски и издержки хозяйствующих субъектов - соискателей лицензий, говорится в пояснительной записке.