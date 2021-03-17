Бизнес-омбудсмен Москвы ожидает роста банкротств после отмены моратория

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мораторий на внешние банкротства бизнеса был объявлен в апреле 2020 года и истек 7 января 2021 года, бизнес ожидает, что число банкротств теперь может вырасти. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева в ходе пресс-конференции в среду.

"Временный мораторий привел к снижению количества корпоративных банкротств на 20% (по данным государственного проекта "Федресурс", ведущего Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Но действие моратория истекло в январе, и бизнес ожидает, что число банкротств теперь может вырасти", - сказала бизнес-омбудсмен.

По ее словам, на фоне снижения числа корпоративных банкротств проявились следующие тренды этого года: рост банкротств малого бизнеса - физлиц, в числе которых ИП и самозанятые, и уход предпринимателей из бизнеса (либо в наемные работники, либо "в тень"). "То есть мораторий фактически не помог малому и среднему бизнесу. Число банкротств физлиц в 2020 году выросло на 70%, и именно в этот показатель входят ИП и самозанятые граждане. Рост банкротств физлиц объясняется кризисом, снижением доходов, а также удешевлением самой процедуры банкротства", - сказала Минеева.

Также, по ее словам, растет и добровольный уход предпринимателей из бизнеса. По данным бизнес-омбудсмена, по итогам 2020 года статус ИП утратили 27% от общего числа зарегистрированных ИП - это почти 1 млн предпринимателей - против 17% в 2019 году. "Мораторий в целом не решает проблем компаний и не гарантирует сохранность бизнеса", - заключила Минеева.

Со стороны отраслевого сообщества, по ее словам, готовится законодательная инициатива о реформировании механизма санации предприятий реального сектора экономики, которая, как ожидается позволит предприятиям получить защиту от кредиторов на время реорганизации бизнеса и его спасения от банкротства.