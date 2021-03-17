ФАС отложила рассмотрение дела в отношении Lindt

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела в отношении компании Lindt для полного и всестороннего изучения представленных материалов, следующее заседание назначено на 22 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Lindt отложено в связи с необходимостью полного и всестороннего изучения представленных материалов. Следующее заседание по делу состоится 22 апреля", - сообщили в ФАС.

В августе прошлого года ФАС возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве шоколада, реализуемого в России и Западной Европе. Кроме того, в конце декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что шоколад Lindt, который продается в России, отличается по качеству и составу от аналогичного товаров за рубежом.

По ходатайствам компании ФАС продлила срок исполнения предупреждения до 31 июля 2020 года, однако компания так и не представила информацию о его исполнении. В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

В свою очередь производитель шоколада Lindt в августе заявил, что отрицает наличие качественных различий в составе шоколада, реализуемого в РФ и ЕС. По данным компании, она направила все необходимые сведения в ФАС России.

Ранее ФАС также вынесла предупреждение компаниям Henkel, Lindt и Procter & Gamble в связи с тем, что они не информируют российских потребителей о различиях в качестве, составе и условиях использования товаров от их аналогов за рубежом.