Совет ЕЭК 31 марта рассмотрит план промышленного сотрудничества в ЕАЭС на пять лет

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует на заседании 31 марта рассмотреть проект основных направлений сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в промышленной сфере. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, встречаясь с членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Артаком Камаляном.

"Тот проект документа, который готовится к очередному заседанию Совета ЕЭК 31 марта, - это проект основных направлений промышленного сотрудничества на очередные пять лет. Этот документ будет важным элементом работы вашего блока и всех ваших промышленных партнеров в странах ЕАЭС", - отметил вице-премьер, высказывания которого распространила пресс-служба белорусского правительства.

Петришенко считает важным использовать имеющиеся финансовые механизмы для развития взаимодействия стран ЕАЭС в промышленной сфере. "Главы государств в стратегии развития ЕАЭС прописали конкретные направления, как задействовать финансовые механизмы для развития промышленного направления взаимодействия в рамках ЕАЭС и агропромышленной сферы", - сказал вице-премьер.

"Мы надеемся, что и по агропромышленному комплексу вы активно включитесь в вопросы создания евразийского продовольственного рынка", - отметил Петришенко, обращаясь к министру ЕЭК.

Камалян считает, что за последние несколько лет в рамках ЕАЭС многое сделано в рамках промышленного сотрудничества. "Но многое еще предстоит. Я не думаю, что мы достигли даже середины того уровня, который я считал бы достаточным для промышленного сотрудничества", - сказал министр ЕЭК. Он надеется, что государства ЕАЭС преодолеют негативные последствия влияния пандемии на национальные промышленный и агропромышленный сектора. "Надеюсь, что мы эту заразу победим (в 2021 году коронавирусную инфекцию). Эта проблема у нас уйдет, и я не думаю, что есть какие-то преграды с точки зрения ограничения роста как промышленности, так и сельского хозяйства", - заявил министр ЕЭК.

Артак Камалян с 1 февраля приступил к обязанностям члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленного комплекса.