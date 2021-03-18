Торги на бирже Нью-Йорка завершились умеренным ростом на фоне итогов заседания ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Ключевые котировки Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов в среду выросли на 0,3-0,6% на фоне обнародования итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство Федеральной резервной системы США). Об это свидетельствуют данные этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 189,42 пункта (0,58%) и установился на отметке 33 015,37. Индекс S&P 500 набрал 11,41 пункта (0,29%) и оказался на отметке 3 974,12. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 50,10 пункта (0,38 %), до 13 202,28.

Все три ключевых котировки положительно отреагировали на заявления Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, чей глава Джером Пауэлл сообщил, что стране удалось избежать "некоторых из наихудших экономических последствий" пандемии. ФРС также улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5% и ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. При этом Пауэлл отметил, что "состояние [американской] экономики в ближайшие два-три года является весьма неопределенным".

Несмотря на положительные новости со стороны ФРС, инвесторы пока проявляют осторожность и хотят убедиться, что экономика развивается в стабильном ключе. "До того, как поднимать котировки, мы собираемся удостовериться, что это правда, что восстановление и инфляция устойчивы", - приводит газета The Wall Street Journal слова Джорджа Катрамбоне, ответственного за торги компании DWS Group на американском континенте.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,41 (0,63%), до $64,53.