Кабмин рассмотрит поправки о налоговых вычетах и об онлайн-механизмах разрешения споров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет заседание правительства, на котором будут обсуждать поправки к законопроекту о налоговых вычетах, который сейчас рассматривается в Госдуме. Как сообщает пресс-служба кабмина, законопроект упрощает порядок получения налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение кредитных процентов, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

"Проектом поправок предусматривается уточнить момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета, определить порядок представления налогоплательщиком документов, подтверждающих произведенные им расходы, для получения имущественного налогового вычета, уточнить срок начала начисления процентов, выплачиваемых налогоплательщику при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением налогового вычета в упрощенном порядке, уточнить сроки вступления законопроекта в силу", - говорится в материалах правительства.

В повестке заседания значится еще 14 пунктов. Среди них - поправки в Бюджетный кодекс о порядке межбюджетных трансфертов между регионами и муниципалитетами, поправки об увеличении сроков выполнения обязательств по компенсационному лесовосстановлению или лесоразведению, законопроект, обязывающий кандидатов на выборные должности отчитываться о покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Еще один законопроект направлен на защиту здоровья работников организаций угольной промышленности, занятых на опасных или вредных работах. Также будет рассмотрен проект, оптимизирующий преференциальные режимы территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, что необходимо для повышения эффективности инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке.

В повестке заседания значится и проект закона о создании новой информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, которая вводится взамен Единого государственного реестра автомобильных дорог. В дополнение к этому закону кабмин рассмотрит поправки в КоАП об установлении ответственности за нарушение порядка представления информации в новую систему и порядка ее эксплуатации.

Кроме того, кабинет министров обсудит в четверг законопроект в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров в области защиты прав потребителей. Документ, в частности, предполагает использование для этих целей портала госуслуг.

Проекты подзаконных актов

Правительство на заседании утвердит выделение Саратовской области субсидии для строительства областной инфекционной больницы на 400 коек. Также кабмин распределит между профильными ведомствами полномочия по контролю соответствия изотермических транспортных средств нормам Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок.

Еще один проект поправок в правительственные акты совершенствует порядок поиска и экспертизы заявки на получение патента на изобретение или полезную модель. Поправки в положение о Минстрое наделяют ведомство полномочием утверждать порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии.

Наконец, кабмин также обсудит выделение Минстрою в 2021 году ассигнований для предоставления акционерному обществу "ДОМ. РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал. Эта мера необходима для возмещения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате купонного дохода по облигациям. Принятие проекта распоряжения позволит использовать новый механизм финансирования проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры для жилищного строительства. Его реализация будет способствовать достижению цели жилищной госпрограммы по увеличению годового объема ввода жилья до 120 млн кв. метров в 2024 году.