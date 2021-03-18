Минцифры проработает вопрос строительства станций связи у туристических объектов на Алтае

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минэнерго проработать возможность строительства станций мобильной связи рядом с туристическими объектами Республики Алтай, сообщает в четверг пресс-служба правительства, приводя перечень поручений главы кабмина по итогам его поездки в этот регион.

"Минцифры и Минэнерго по поручению Михаила Мишустина должны до 30 апреля рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами", - указывается в сообщении.

Кроме того, Росавиации необходимо до 5 апреля разобраться с оснащением аэропорта Горно-Алтайска спецтехникой, позволяющей использовать его даже при плохих метеоусловиях. Также к 5 апреля Ростуризму и Минфину поручено доложить об определении приоритетных туристических направлений, по которым туроператорам планируют возмещать часть расходов по чартерным программам.

Мишустин совершил рабочую поездку в Республику Алтай в начале марта. Этот субъект РФ входит в число десяти российских регионов со сложной социально-экономической ситуацией. Для них разработаны специальные программы социально-экономического развития, на реализацию которых ежегодно выделяется дополнительное финансирование. "Мероприятия, включенные в программы, нацелены на повышение уровня жизни граждан, снятие инфраструктурных ограничений, привлечение инвестиций и раскрытие экономического потенциала территорий", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.