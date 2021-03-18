Кабмин подготовит предложения по льготным кредитам на строительство гостиниц на Алтае

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Ростуризму до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Поручения главы правительства по итогам рабочей поездки в Республику Алтай опубликованы в четверг на сайте кабмина.

"Совместно с правительством Республики Алтай представить предложения в правительство РФ в части предоставления льготных кредитов для малых и средних предприятий на срок до 10 лет в целях строительства коллективных средств размещения категории "три звезды" в рамках индивидуальной программы развития Республики Алтай", - говорится в сообщении кабинета министров.