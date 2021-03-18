{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Лента" планирует к 2025 году удвоить выручку до 1 трлн рублей

Новая стратегия направлена на трансформацию компании в лидера продовольственного ретейла

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" планирует к 2025 году удвоить выручку до 1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"Обновленная стратегия 2025 года направлена на трансформацию "Ленты" в лидера продовольственного ретейла. "Лента" стремится достичь следующих целей: удвоить выручку до 1 трлн руб. к 2025 году, оставаться самым прибыльным российским продуктовым ретейлером", - отмечает ретейлер.

Компания также рассматривает возможность проведения SPO для увеличения доли акций в свободном обращении (free float). "Возможное SPO", - сообщает "Лента".

Теги
Россия
Собираемость платежей за вывоз отходов выросла до 85,7% в 2020 году
Исправнее всего платят в Центральном федеральном округе, указала пресс-служба Федерального экологического оператора
Читать полностью