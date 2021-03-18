"Лента" планирует к 2025 году удвоить выручку до 1 трлн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" планирует к 2025 году удвоить выручку до 1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"Обновленная стратегия 2025 года направлена на трансформацию "Ленты" в лидера продовольственного ретейла. "Лента" стремится достичь следующих целей: удвоить выручку до 1 трлн руб. к 2025 году, оставаться самым прибыльным российским продуктовым ретейлером", - отмечает ретейлер.

Компания также рассматривает возможность проведения SPO для увеличения доли акций в свободном обращении (free float). "Возможное SPO", - сообщает "Лента".