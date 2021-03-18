"Ведомости": привлечение иностранных IT-специалистов может стать мерой поддержки отрасли

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Программа привлечения иностранных IT-специалистов в РФ может войти во второй пакет мер поддержки отрасли. Также власти планируют улучшить условия для возврата на родину ранее уехавших программистов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к рассмотрению второго пакета мер.

При одобрении инициативы ее могут закрепить федеральным законом, постановлением кабмина, при необходимости - правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Уточняется, что срок разработки проекта закона назначили на декабрь 2021 года. Кроме того, Минцифры, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФТС, ФСБ, МВД, ассоциации IT-отрасли и заинтересованные организации станут ответственными исполнителями. По данным издания, мера направлена на обеспечение опережающего развития IT-отрасли, а также на повышение конкурентоспособности отечественных IT-решений.

"Данная мера предложена отраслью. Смысл ее заключается в том, чтобы привлечь высококвалифицированных IT-специалистов для работы у нас в стране и, по возможности, создать условия для возвращения тех, кто уехал работать за рубеж. Ключевым фактором в данном случае является ценность профессиональных качеств человека, направления миграции вторичны", - отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Там также отметили, что детали реализации данной меры, в случае ее вхождения в утвержденный документ, будут в дальнейшем прорабатываться, в том числе законодательно. В пресс-службе Минцифры добавили, что Чернышенко встретится с представителями отрасли для обсуждения второго пакета назначена на 18 марта.

В августе Чернышенко сообщал, что правительство планирует подготовить второй пакет законодательных мер поддержки IT-отрасли, который будет направлен на защиту интересов российских производителей.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.