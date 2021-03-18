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Объем промышленного строительства в Мурманской области вырос в 2020 году на 21%

Крупнейший проект - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Рост объемов промышленного строительства в Мурманской области за 2020 год составил 21%, сообщил в четверг губернатор области Андрей Чибис в ходе встречи с прибывшим в регион министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

"2020-й год был для всех непростым, но мы не остановили ни одного крупного предприятия. Не остановили крупнейшее строительство инфраструктуры для сжижения газа и благодаря этому обеспечили стабильный рост инвестиций, база серьезная уже была. И по строительству у нас, безусловно, есть проблема - по жилищному строительству, но по темпам строительства промышленного у нас рост за 2020 год на 21%", - сказал Чибис.

По его словам, крупнейший проект, который реализует компания "Новатэк Мурманск" - это Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках единого проекта "Арктик СПГ2", он позволит увеличить долю российского сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2025 году. Проект вошел в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года.

В области создана единственная в Арктике территория опережающего развития "Столица Арктики", еще год не работают новые налоговые режимы, но динамика инвестиционной активности говорит сама за себя, отметил губернатор. "Сегодня Мурманская область - лидер по инвестициям в Арктической зоне, а в целом по стране занимает одно из топовых мест в первой десятке. Это дает другие возможности Северу с точки зрения перезагрузки, создания новых рабочих мест и возможностей для самореализации. Среди конкурентных преимуществ региона - выгодное геополитическое положение, три морских порта, два аэропорта, порт в Мурманске входит в первую десятку крупнейших портов России по объемам перевалки груза", - сказал Чибис.

По словам губернатора, взвешенные решения по работе предприятий в пандемию, за исключением малого и среднего бизнеса, позволили сохранить стабильную ситуацию в бюджете и даже в конце года получить дополнительные доходы, которые сегодня направляются на социальные нужды - медицину, дороги, благоустройство, на улучшение качества жизни северян.

В октябре 2020 года президент России утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В документе определен комплекс мер для достижения основных задач социального развития АЗРФ. Часть из них направлена на развитие первичного звена здравоохранения, включая оснащение оборудованием, обеспечение медицинских организаций авто- и авиатранспортом, совершенствование механизмов государственного финансирования предоставления медицинской помощи и включает другие меры. На текущей неделе Минвостокразвития внесло в правительство РФ план мероприятий по реализации стратегии.

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