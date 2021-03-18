Нефтяники почти выполнили рекомендацию кабмина о повышении запасов бензина до 1,6 млн тонн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия на 16 марта 2021 года увеличила запасы бензина на 1% по сравнению с 10 марта - до 1,598 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 1,2% - до 2,726 млн тонн, сообщает Центрально диспетчерского управление ТЭК.

Таким образом, нефтяники практически выполнили рекомендацию правительства увеличить запасы к 1 мая до 1,6-1,7 млн тонн.

За этот период производство дизельного топлива составило 1,476 млн тонн, что на 3,3% выше предыдущей недели, а бензина - 807 тыс. тонн (+5,6%). 86,5% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 13,5% - на экспорт. Кроме того, 47,8% от всего объема производства дизельного топлива ушли на рынок РФ, 52,2% - за границу.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Об этом говорилось в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн.

Кроме того, замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что кабмин рекомендовал нефтяникам нарастить производство нефтепродуктов в феврале 2021 года.