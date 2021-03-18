Мишустин потребовал проследить за наполнением баз данных системы контроля дорожных фондов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проконтролировать наполнение баз данных системы контроля за использованием средств дорожных фондов.

"Прошу профильные ведомства после принятия соответствующих законов в сжатые сроки утвердить нормативные акты, регламентирующие работу цифровой платформы, а также проконтролировать наполнение баз данных", - подчеркнул премьер в четверг на заседании правительства РФ.

Мишустин напомнил, что система контроля за использованием средств дорожных фондов создается по поручению президента РФ Владимира Путина. "Новая система объединяет детальные сведения обо всех автодорогах страны: технические параметры, данные о планируемых дорожных работах и бюджетных расходах, - сказал глава кабмина. - Информация будет доступна для всех, это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи - напрямую влиять на нее".