Кабмин предложил упростить порядок принятия решений о создании ТОР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство России подготовило упрощенный порядок принятия решений о создании территорий опережающего развития (ТОР). Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Он [вынесенный на заседание законопроект] предусматривает упрощенный порядок принятия решений о создании ТОР, - сказал глава кабмина. - Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которые в ТОР и свободном порту Владивосток вести нельзя".

Принятие законопроекта позволит укрупнять уже существующие территории, объединяя их границы в рамках одного региона. "Это позволит более рационально и эффективно использовать земельные участки", - отметил премьер. По его словам, ряд положений законопроекта направлены на то, чтобы действующие резиденты ТОР, в том числе в моногородах, сохранили все свои прежние преференции и льготы. "Кроме того, устраняются избыточные административные барьеры в сфере земельных отношений и строительства, а также системы таможенного контроля, изменяются функции и полномочия управляющих компаний, - рассказал Мишустин. - Реформируется наблюдательный совет свободного порта Владивосток. Переводятся в электронную форму заявки на получение статуса резидента".

"Все это позволит сделать такие территории более привлекательными для инвесторов, а также повысит экономический эффект от вложенных средств", - уверен премьер.