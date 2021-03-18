Кабмин предложил увеличить до трех лет срок на проведение лесовосстановления

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство России предлагает увеличить срок для лесовосстановления с одного до трех лет. Как заявил в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая норма, о которой просили бизнесмены, содержится в вынесенном на рассмотрение правительства законопроекте.

"В законопроекте предусмотрели увеличение срока на компенсацию вырубленных лесов - с одного года до трех лет, - подчеркнул он. - Мы пошли навстречу пожеланиям предпринимателей, но при условии, что бизнес обязан в течение трех лет обеспечить агротехнический уход за посадками либо привлечь соответствующих специалистов, в том числе лесников".

"Наша позиция неизменна: срубил лес - посади новый, - отметил премьер. - Причем если на конкретном участке провести лесопосадки по каким-либо причинам невозможно, то предприниматель обязан сделать это в другом месте". "Рассчитываем, что такие меры помогут ускорить восстановление лесов", - добавил Мишустин.

По его словам, этот законопроект - часть большой работы, которую власти ведут последние шесть месяцев. "При активной поддержке законодателей мы фактически создаем новое, сбалансированное регулирование в сфере лесного комплекса, когда четкие и прозрачные правила ведения бизнеса сочетаются с эффективной охраной окружающей среды", - напомнил Мишустин.