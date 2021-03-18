Законопроект о представительствах IT-компаний в РФ внесут в Думу до конца весенней сессии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий иностранные технологические компании открывать полноценные представительства в России, планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии нижней палаты, которая завершится 18 июля. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в интервью "Парламентской газете".

"Комитет уже работает над этой задачей в тесном взаимодействии и с правительством, и с профильными ведомствами, и с президентской администрацией, и с отраслевыми союзами. В этом смысле мы вырабатываем единый подход. Наша задача - соответствующий законопроект подготовить и в весеннюю сессию внести его на рассмотрение Госдумы", - сказал он.

По словам депутата, в профильном думском комитете обсуждаются вопросы, связанные с рекламой, размещаемой на зарубежных IT-площадках.

"Есть у нас мысли, как изменить эти подходы, в том числе установив определенное стимулирование для тех рекламодателей, кто размещает ее в иностранных ресурсах, но в их российских представительствах. Потому что сегодня, к сожалению, мы не видим основного объема рекламного рынка, поскольку очень часто эти средства идут напрямую в головные офисы того же самого Google", - посетовал депутат.

Как подчеркнул парламентарий, также необходимо предусмотреть ответственность за нарушение планируемых к введению требований по открытию представительств. "Создать просто обязанность учреждать филиалы без какой-либо ответственности дальше за неисполнение требований российского закона - это декларативная норма. Нам нужен работающий механизм", - заключил Хинштейн.

Ранее президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству РФ до 1 августа представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России.