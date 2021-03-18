Nordgold к 2050 году намерен добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международная золотодобывающая компания Nord Gold UK Societas (Nordgold) к 2050 году намерена снизить объем выбросов углекислого газа до нуля, сообщает компания.

Для этого Nordgold разработает соответствующие критерии для всех своих новых проектов развития, в частности требования к производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

В настоящее время компания в рамках своего горнодобывающего кластера Гросс в Якутии проводит оценку возможности подключения находящегося там проекта развития Токко к региональной энергосети, что позволит обеспечить будущий рудник гидроэлектроэнергией. Компания также планирует рассмотреть возможность последующего подключения к региональной энергосети рудника Таборный и далее - Гросса.

В текущем году компания намерена утвердить среднесрочные стратегические цели по снижению уровня выбросов CO2 на всех своих действующих рудниках, что позволит в дальнейшем приблизиться к нулевому балансу выбросов, говорится в сообщении.

Nordgold - международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций. Компания управляет 10 предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, а также рядом проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках.