Расходы бюджета Пермского края в 2021 году увеличатся на 4,5 млрд рублей

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края в четверг приняли во втором окончательном чтении пакет поправок в бюджет на ближайшие три года, согласно которым расходы в 2021 году по сравнению с первоначально утвержденными увеличатся на 4,5 млрд рублей - до 176,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

"Пакет поправок в бюджет на 2021 год и плановый период на 2022-2023 гг. прошел второе окончательное чтение. Расходы края на этот год увеличатся, но объем дефицита не превысит допустимых норм. Согласно новому бюджету, доходы региональной казны в 2021 году составят более 152 млрд рублей, расходы увеличатся по сравнению с первоначально утвержденными до 176,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 24,2 млрд рублей (12,8%), что соответствует первоначальным прогнозам краевого Минфина и вписывается в размер допустимого объема, установленного федеральным уровнем", - говорится в сообщении.

Перераспределение расходов

Перераспределенные средства направят на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. Так, например, на госпрограмму "Качественное здравоохранение" в 2021 году выделено 796 млн рублей, а финансирование данной отрасли в 2022 году увеличится на 1,4 млрд рублей. Средства позволят построить новую клиническую инфекционную больницу в Перми, стационар краевой психиатрической больницы, а также детские поликлиники, сельские врачебные амбулатории, лечебные корпуса, больницы и другие объекты. Более 174 млн рублей направят на повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования до средней заработной платы в сфере общего образования по Пермскому краю. Еще более 100 млн рублей - на оснащение школ и детских садов. Принятые поправки увеличивают расходы на организацию бесплатного горячего питания для школьников, создание новых мест в образовательных учреждениях и приобретение учебников согласно федеральным стандартам.

"Прошлый год был непростым, борьба с пандемией и ее последствиями потребовала значительно увеличить поддержку наших граждан, предприятий и бизнеса. Регион не должен отклоняться от намеченных планов и сокращать расходы на инвестиционные проекты и тем более средства на социальную инфраструктуру. Мы по-прежнему нуждаемся в новых школах, детских садах и больницах, в ремонте культурных объектов и дорог", - отмечает председатель краевого парламента Валерий Сухих.

По данным краевого заксобрания, в бюджете предусмотрены средства на развитие культурно-рекреационного пространства, реализацию проекта Пермской государственной художественной галереи, музея современного искусства, а также строительство и реконструкцию других инфраструктурных объектов. Резервный фонд Прикамья увеличен на 1,5 млрд рублей (в 2020 году в резервном фонде было 5 млрд рублей). Средства пойдут на развитие экономики, профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. "Согласно бюджету, дефицит казны в трехлетнем периоде сократится до 17,5 млрд рублей. Для частичного погашения краевые власти помимо традиционных банковских кредитов планируют выпуск ценных бумаг (облигаций) в объеме 5 млрд рублей. Также в планах краевых властей сократить объемы кредитов коммерческих организаций", - добавляют в парламенте.

Общий объем доходов на 2021 год в принятом в ноябре прошлого года бюджете прогнозировался на уровне 153,6 млрд рублей, на 2022 год - 160,6 млрд рублей, на 2023 год - 166,9 млрд рублей. Общий объем расходов в текущем году должен был составить 171,8 млрд рублей, еще через год - увеличиться почти на 9 млрд рублей, в 2023 году - до 187,4 млрд рублей. Плановый дефицит на 2021 год был утвержден в сумме 18,2 млрд рублей, на 2022 год - 20,1 млрд рублей, на 2023 год - 20,4 млрд рублей.