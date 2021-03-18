Потенциальными резидентами газохимического кластера в Приамурье готовы стать 20 компаний

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 марта. /ТАСС/. Около 20 крупных российских и зарубежных компаний готовы стать участниками газохимического кластера, создание которого запланировано в Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

"Одной из приоритетных отраслей для развития региона является газопереработка. На сегодняшний день потенциальными участниками кластера могут стать около 20 крупных российских и зарубежных компаний", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в активной стадии, в частности, находится проект по созданию производств биоразлагаемых полимеров, биоэтановла и глютена на основе зернового сырья. Еще одним проектом кластера может стать производство азотных удобрений для нужд сельского хозяйства и комплекс по производству сжиженного природного газа.

Информация была озвучена во время визита в регион генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Эдуарда Черкина, было отмечено, что предпосылками создания газохимического кластера является ввод в эксплуатацию крупнейших проектов, в связи с чем предполагается снижение потока инвестиций. При создании газохимического кластера, на основе крупных производств малым и средним бизнесом будут образованы новые перерабатывающие компании, сфера услуг и другое.

Газовые проекты реализуются в амурской ТОР "Свободный", созданной в июне 2017 года. Специализация ТОР - нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов. Инвестиционную деятельность в ТОР резиденты ведут по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока.