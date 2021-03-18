Порядка 3,7 тыс. рабочих мест появятся в Подмосковье благодаря иностранным инвестпроектам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Около 3,7 тыс. рабочих мест создадут в 2021 году на территории Московской области благодаря реализации порядка 70 инвестиционных проектов с иностранным капиталом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В текущем году иностранные компании, которые активно ведут свою деятельность в Московской области, обеспечат работой около 3 700 жителей Подмосковья. Более половины инвестпроектов, которые предполагается осуществить в 2021 году, - это создание новых объектов промышленного, торгового и логистического строительства", - привели в пресс-службе слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что турецкая компания ООО "ТТ Групп" в марте 2021 года начнет первый этап строительства фабрики по производству ткани и текстильной печати в индустриальном парке "Есипово". Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. Завершение проекта запланировано на начало 2022 года - на предприятии будут работать около 100 человек.

Кроме того, что более 120 рабочих мест будет создано на заводе по производству колбас и мясных деликатесов венгерской компании ООО "Агрофуд" в Коломне. Планируется, что он начнет работать уже в апреле - мае 2021 года. В проект инвестировано около 1,2 млрд рублей.

"С каждым годом мы отмечаем возрастающий интерес к размещению предприятий в Подмосковье со стороны иностранного бизнеса. Ни одна организация с иностранным капиталом не ушла из региона в 2020 году, не остановила свой проект: могли только незначительно сдвинуться сроки реализации. Многие компании оперативно наладили выпуск средств индивидуальной защиты, другие помогали в борьбе с коронавирусом. Поэтому мы уверены, что 2021 год станет годом побед, и будут реализованы все проекты, которые были запланированы", - добавила министр.