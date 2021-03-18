Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за 2020 год упала вдвое

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ по итогам 2020 года снизилась вдвое по сравнению с 2019 годом - до 197,6 млрд руб., следует из отчета российской компании.

Выручка "Лукойла" снизилась на 27%, до 322,8 млрд руб. Валовая прибыль за год упала на 28%, до 306,9 млрд руб.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.