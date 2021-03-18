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Россельхознадзор заявил, что открыт предзаказ на вакцину от COVID-19 для животных

Презентацию вакцины планируется провести 20 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от COVID-19 для животных будет представлена в апреле, предзаказ на нее открыт. Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

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"Этот ветеринарный препарат разработан учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", - сообщает издание.

Презентацию вакцины планируется провести 20 апреля.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков". Как говорила тогда советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, вакцина Россельхознадзора отличается от вакцин для человека. По ее словам, вакцина "Корнивак-Ков" показывает 100-процентную эффективность, но пока невозможно определить длительность ее эффекта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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